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21:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Около мечети Кабула произошел взрыв

Около мечети Al Zahra, расположенной в афганской столице, произошел взрыв. В результате, по предварительным данным, шесть человек погибли, еще 10 получили ранения. Об этом в Twitter сообщает агентство TOLOnews.

В МВД страны назвали произошедшее террористической атакой. Предположительно, взрывное устройство привел в действие смертник, передает Reuters.

По данным агентства, после взрыва началась стрельба.

6 июня в афганском городе Герат возле мечети XII века Джама Масджид прогремел взрыв. Бомба была спрятана в припаркованном неподалеку мотоцикле. Она сработала, когда толпа верующих проходила через парковку, направляясь на молитву. Погибли семь человек, ранены 15.

31 мая мощный взрыв произошел в Кабуле неподалеку от президентского дворца и зданий посольств. По предварительным данным, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. В результате погибли свыше 150 человек, еще несколько сотен получили ранения.

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