Около мечети Кабула произошел взрыв

По данным агентства, после взрыва началась стрельба.

6 июня в афганском городе Герат возле мечети XII века Джама Масджид прогремел взрыв. Бомба была спрятана в припаркованном неподалеку мотоцикле. Она сработала, когда толпа верующих проходила через парковку, направляясь на молитву. Погибли семь человек, ранены 15.

31 мая мощный взрыв произошел в Кабуле неподалеку от президентского дворца и зданий посольств. По предварительным данным, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. В результате погибли свыше 150 человек, еще несколько сотен получили ранения.