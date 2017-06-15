Около мечети Кабула произошел взрыв
Около мечети Al Zahra, расположенной в афганской столице, произошел взрыв. В результате, по предварительным данным, шесть человек погибли, еще 10 получили ранения. Об этом в Twitter сообщает агентство TOLOnews.
Около мечети Al Zahra, расположенной в афганской столице, произошел взрыв. В результате, по предварительным данным, шесть человек погибли, еще 10 получили ранения. Об этом в Twitter сообщает агентство TOLOnews.
В МВД страны назвали произошедшее террористической атакой. Предположительно, взрывное устройство привел в действие смертник, передает Reuters.
По данным агентства, после взрыва началась стрельба.
6 июня в афганском городе Герат возле мечети XII века Джама Масджид прогремел взрыв. Бомба была спрятана в припаркованном неподалеку мотоцикле. Она сработала, когда толпа верующих проходила через парковку, направляясь на молитву. Погибли семь человек, ранены 15.
31 мая мощный взрыв произошел в Кабуле неподалеку от президентского дворца и зданий посольств. По предварительным данным, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. В результате погибли свыше 150 человек, еще несколько сотен получили ранения.