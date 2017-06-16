В сети появилось первое видео из сгоревшей высотки в Лондоне

По информации издания, автором видео стал 42-летний художник Хассан Каисси. Он живет неподалеку от сгоревшей высотки и в минувшую среду помогал спасателям разбирать завалы на месте трагедии.

Автор ролика заснял первые этажи здания, залитые водой из пожарных брандспойтов. На видео заметны обуглившиеся стены и вещи, поврежденные пламенем.