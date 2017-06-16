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10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
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00:56 (мск), источник: РИА Новости

В сети появилось первое видео из сгоревшей высотки в Лондоне

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В сеть выложили видео, снятое после пожара внутри 24-этажного дома на западе Лондона, сообщает британский таблоид Daily Mail.

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10
фотографий
10
фотографий

По информации издания, автором видео стал 42-летний художник Хассан Каисси. Он живет неподалеку от сгоревшей высотки и в минувшую среду помогал спасателям разбирать завалы на месте трагедии.

Автор ролика заснял первые этажи здания, залитые водой из пожарных брандспойтов. На видео заметны обуглившиеся стены и вещи, поврежденные пламенем.

По последним данным, в огне погибли 17 человек, пропавшими без вести числится еще 41. Более 120 семей, лишившихся крова, размещены в общественных центрах, мечетях и церквях. Причины возгорания устанавливает Скотланд-Ярд.

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