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00:37 (мск), источник: ТАСС

Reuters: группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в Кабуле

Жертвами взрыва и последовавшей за ним стрельбы стали шесть человек, еще 10 получили ранения.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв, который прогремел в четверг в одной из шиитских мечетей на юго-западе Кабула, столицы Афганистана. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным афганского телеканала TOLO News, жертвами взрыва и последовавшей за ним стрельбы стали шесть человек, еще 10 получили ранения.

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