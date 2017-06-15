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15 июня, источник: Tengrinews

Четыре девушки пострадали в ДТП в Алматы

Четыре человека пострадали в ДТП в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.

Источник: Tengrinews

Авария произошла вечером 15 июня на пересечении улиц Толе би и Панфилова. По словам очевидцев, водитель автомобиля Nissan Sunny двигался по Панфилова в северной направлении и на перекрестке совершил столкновение с автомашиной Volkswagen Passat.

В результате ДТП пострадали три девушки из Nissan Sunny и пассажирка Volkswagen Passat. С различными травмами их госпитализированы в больницу. Выяснением всех обстоятельств ДТП занимается полиция.

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