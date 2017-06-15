Четыре девушки пострадали в ДТП в Алматы

Авария произошла вечером 15 июня на пересечении улиц Толе би и Панфилова. По словам очевидцев, водитель автомобиля Nissan Sunny двигался по Панфилова в северной направлении и на перекрестке совершил столкновение с автомашиной Volkswagen Passat.

В результате ДТП пострадали три девушки из Nissan Sunny и пассажирка Volkswagen Passat. С различными травмами их госпитализированы в больницу. Выяснением всех обстоятельств ДТП занимается полиция.