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03:21 (мск), источник: РИА Новости

СМИ узнали, куда сбежали главари ИГ* из Мосула и Ракки

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Многие главари террористической группировки ИГ* сбежали из сирийской Ракки и иракского Мосула, которые штурмуют силы международной коалиции, в сирийский город Эль-Маядин, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в США и Сирии.

Источник: Reuters

По данным агентства, главари террористов обосновались в Эль-Маядине провинции Дейр-эз-Зор. Город находится в центре долины у берега реки Евфрат на границе с Ираком.

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Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Иракские военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в его западной части.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее.

Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут SDF, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии по сути является интервенцией.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации

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