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03:33 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке охранник устроил поножовщину

Мужчина задержан и признался в содеянном.

В дежурную часть полиции Владивостока поступило сообщение врача Владивостокской клинической больницы, который рассказал, что в лечебное учреждение обратился 31-летний местный житель с колото-резаным ранением, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Установлено, что утром в одном из торговых центров приморской столицы во время пересменки между охранниками возник конфликт. Один из мужчин ударил своего оппонента ножом в область груди, а затем оказал первую помощь и вызвал врачей.

По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью полицейские задержали 60-летнего мужчину.

Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Возбуждено дело по признакам преступления, по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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