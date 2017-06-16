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03:28 (мск), источник: VLADNEWS

Полицейская собака вышла на след злоумышленника во Владивостоке

20-летнего подозреваемого задержали.

Жительница Владивостока обратилась в полицию с заявлением об ограблении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент случился во Владивостоке, в районе улицы Гастелло. Неизвестный, угрожая ножом, открыто похитил у заявительницы деньги и телефон, после чего скрылся с места происшествия. После сообщения женщины на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, в состав которой входили инспектор — кинолог со служебной собакой по кличке Норд-Фолк.

Пес уверенно взял след, и благодаря этому полицейские задержали 20-летнего подозреваемого в совершении разбоя. Злоумышленника обнаружили около гаражного кооператива на улице Калинина. Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Похищенное у потерпевшей имущество подозреваемый еще не успел сбыть.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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