Приморца подозревают в убийстве жены
Трагедия произошла в среду, 14 июня.
Трагедия произошла в среду, 14 июня.
В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве жены на почве ревности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
По версии следствия, преступление по статье 105 УК РФ фигурант совершил под действием алкоголя.
Сейчас подозреваемый задержан, в доме проведен осмотр, изъято орудие преступления, вещи со следами крови. По делу назначены судебные экспертизы.
Расследование продолжается.