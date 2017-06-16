За организацию азартных игр хабаровчанин отправится в колонию
В Хабаровске осудили 49-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.
В Хабаровске осудили 49-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.
Напомним, с 22 февраля 2016 года по 16 февраля 2017 года фигурант установил в продуктовых магазинах города 13 автоматов.
В суде злоумышленника приговорили к двум годам колонии общего режима, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на