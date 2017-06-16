За организацию азартных игр хабаровчанин отправится в колонию

Напомним, с 22 февраля 2016 года по 16 февраля 2017 года фигурант установил в продуктовых магазинах города 13 автоматов.

В суде злоумышленника приговорили к двум годам колонии общего режима, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по краю.