Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародована последняя воля Алексея Баталова - СМИ
Селфи может вызвать эпилептический припадок
Неудобные вопросы в эфире «Прямой линии с Владимиром Путиным»
Певица Натали впервые показала двухмесячного сына
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
СМИ: Кончаловский поведал, как пережил трагедию с дочкой
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Порошенко – СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
03:57 (мск), источник: Губерния онлайн

За организацию азартных игр хабаровчанин отправится в колонию

В Хабаровске осудили 49-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.

Напомним, с 22 февраля 2016 года по 16 февраля 2017 года фигурант установил в продуктовых магазинах города 13 автоматов.

В суде злоумышленника приговорили к двум годам колонии общего режима, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сборы будущих юнармейцев устроят в Хабаровске
Путин в ходе «Прямой линии» ответил почти на 70 вопросов
Дипломатам РФ отказали в бесплатном входе на пляжи в Нью-Йорке
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
СМИ: четыре министерства могут переехать в здание «Москва-Сити»
Полиция в США объявила охранников Эрдогана в розыск
Десять человек пострадали в Нью-Йорке после наезда автомобиля
В Турции 23 военных получили пожизненный срок за участие в путче
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине По словам президента, уже в следующем году в России появится целая линейка новых автомобилей
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь