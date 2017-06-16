Жительница Приморья попалась на краже наград Великой Отечественной войны

Прокуратурой Хорольского района Приморского края направлено в суд уголовное дело в отношении 40-летней жительницы поселка Ярославский, которой вменяется в вину преступление по статье 324 УК РФ (незаконные приобретение или сбыт государственных наград СССР), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По версии следствия, фигурантка в августе 2016 года, находясь в гостях у знакомой и воспользовавшись отсутствием хозяев дома, тайно похитила орден «Отечественной Войны 2 степени» и юбилейную медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941−1945 гг.».

Награды принадлежали родственнице потерпевших, которая являлась участником ВОВ.

Злоумышленница знала, где находятся орден и медаль, поскольку уже бывала у них дома, — присматривала за детьми.

Похищенные предметы женщина передала своему знакомому, который в дальнейшем продал их. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.