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04:46 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье перевернулась лодка с двумя рыбаками

Поиски одного из них продолжаются до сих пор.

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что, в бухте Зеркальная, перевернулась лодка с двумя рыбаками, один из которых самостоятельно доплыл до берега, а второй, предположительно, утонул, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Ввиду сильного волнения на море применение маломерных плавсредств для поиска было невозможно. Ранним утром 15 июня Владивостокский морской спасательный координационный центр начал оповещение проходящих в данном районе судам, спустя некоторое время в район подошло судно «Омский-15», которое провело осмотр бухты с помощью технических средств.

Также для оказания помощи полиции в поиске убыли спасатели филиала Находкинского поисково-спасательного отряда «Рудная Пристань в составе трех человек и одной единицы техники.

По итогам поисковых работ осмотрено пять км. береговой черты бухты Зеркальная. Поиск результатов не дал и будет продолжен сегодня, 16 июня.

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