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04:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Назарово утонул 7-летний мальчик

Ребенок отдыхал на пляже без взрослых.

В реке Чулым утонул 7-летний мальчик, который отдыхал на «детском» пляже без родителей. По словам очевидцев, во время купания ребенка затянуло в воронку, и он не смог выплыть. Об этом сообщил портал «Назарово-Онлайн».

Инцидент произошел 15 июня около 18:00. Когда мальчик начал тонуть, его попытался спасти один из отдыхающих. Мужчина прыгнул в воду, но смог вытащить на берег уже бездыханное тело. Реанимационные действия не помогли мальчику.

По данным местных СМИ, ребенок находился на воспитании у приемной семьи. Он проживал недалеко от реки Чулым. Купаться в водоеме запрещено. На данный момент в городе нет ни одного официального пляжа. В настоящее время все обстоятельства трагедии выясняют сотрудники СУ СК РФ по региону.

Напомним, в начале лета в Красноярском крае утонули двое детей. 10 июня в районе Абаканской протоки в Красноярске обнаружили тело 8-летней девочки. Второй случай произошел 11 июня в поселке Зеленый Бор Минусинского района. В тот день 15-летний подросток вместе с приятелями пошли купаться на карьер и утонул.

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