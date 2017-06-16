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04:57 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Усть-Илимске водитель иномарки сбил школьника на велосипеде и уехал с места ДТП

В Усть-Илимске разыскивают водителя автомобиля, который сбыл 11-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия.

В Усть-Илимске разыскивают водителя автомобиля, который сбыл 11-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Как 15 июня 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, дорожный инцидент произошел днем в этот день. В 15:40 в полицию поступило сообщение, что в больницу поступил школьник, получивший ушибы, когда его сбил автомобиль в районе улицы Мечтателей, 27. Предварительно установлено, что скрывшийся с места происшествия водитель был за рулем автомобиля серого цвета марки «Тойота».

Сейчас инспекторы ГИБДД разыскивают этот автомобиль и его водителя. Полиция призывает водителя добровольно явиться в органы внутренних дел для дачи объяснения и восстановления объективной картины произошедшего. ГИБДД обращается к свидетелям и очевидцам дорожно-транспортного происшествия с просьбой сообщить о себе в ближайшее подразделение полиции, либо позвонить в дежурную часть МО МВД России «Усть-Илимский» по телефону: 8 (39535) 9−83−00, по единому телефону доверия ГУ МВД России по Иркутской области: 8 (3952) 216−888 либо 02 (102 — с мобильного).

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