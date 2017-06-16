Школьница и ее мать пострадали в аварии в Индустриальном районе Хабаровска

Недалеко от арены «Ерофей» в результате столкновения двух автомобилей пострадали женщина и ее десятилетняя дочь. Они ехали пассажирами в салоне «Сузуки ЭсИкс-4», сообщает портал «Губерния».

Хэтчбеком управлял глава семьи. «Сузуки» двигались по улице Павла Морозова в сторону центра города. На перекрестке с улицей Индустриальной в семейную машину врезалась «Тойота Ипсум», ехавшая со стороны улицы Флегонтова. На перекрестке водитель «Тойоты» собирался повернуть налево, в сторону авторынка, и почему-то подумал, что оппонент собирается совершить тот же маневр.

После столкновения машина нарушителя осталась на проезжей части, а «Сузуки» выбило ударом за пределы дороги. Шофер «Ипсума», несмотря на травмы, бросился на помощь пострадавшим. То же самое сделали и очевидцы аварии.

Уцелевший глава семьи оказывал первую помощь супруге — женщина разбила голову. Медики скорой помощи, осмотрев пострадавших, настояли на поездке в стационар. Горожанка 1984 года рождения отделалась ушибом лба и коленей, а девочка повредила шею. Обеих отпустили домой, лечиться они будут амбулаторно.

Шофер «Ипсума» вину признал полностью. К медикам мужчина обратился позже — с травмами рук и коленей.