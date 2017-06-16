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09:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

На территории порохового завода в Казани вспыхнул пожар

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). На территории порохового завода в Казани произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило по системе «ГЛОНАСС+112», в 02.45. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

На место прибыли подразделения Специального управления Федеральной противопожарной службы № 35 МЧС России и силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара № 3.

Первые прибывшие на место спасатели обнаружили, что горение происходит в одном из отдельно стоящих зданий на территории порохового завода. Площадь пожара составила 300 кв. м.

«Угрозы для населения Казани нет, ведется мониторинг окружающей среды. В 04.00 по московскому времени пожар был локализован на площади в 400 квадратных метров. В 04.22 — ликвидация открытого горения. Пострадавших и погибших нет, также не имеется. Для ликвидации последствий происшествия привлекалось всего 99 человек и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России — 96 человек и 25 ед. техники», — сообщил начальник отдела по работе со СМИ МЧС РТ Андрей Родыгин.

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