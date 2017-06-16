СМИ сообщили о захвате российской яхты судном КНДР
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Представительство МИД РФ во Владивостоке проверяет сообщение о том, что российскую яхту в Японском море, предположительно, захватило северокорейское судно.
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Представительство МИД РФ во Владивостоке проверяет сообщение о том, что российскую яхту в Японском море, предположительно, захватило северокорейское судно.
«Мы пока не можем подтвердить или опровергнуть эту информацию. Проверяем эти сведения, направлены запросы в консульства РФ в КНДР», — сообщил агентству «Интерфакс» первый секретарь представительства МИД РФ во Владивостоке Владимир Коновалов.
Он уточнил, что у представительства пока нет подтверждающей информации от северокорейской стороны или родственников россиян.
СМИ Приморья со ссылкой на информацию Морского