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05:32 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили о захвате российской яхты судном КНДР

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Представительство МИД РФ во Владивостоке проверяет сообщение о том, что российскую яхту в Японском море, предположительно, захватило северокорейское судно.

Источник: Reuters
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«Мы пока не можем подтвердить или опровергнуть эту информацию. Проверяем эти сведения, направлены запросы в консульства РФ в КНДР», — сообщил агентству «Интерфакс» первый секретарь представительства МИД РФ во Владивостоке Владимир Коновалов.

Он уточнил, что у представительства пока нет подтверждающей информации от северокорейской стороны или родственников россиян.

СМИ Приморья со ссылкой на информацию Морского спасательно-координационного центра сообщили, что в Японском море 14 июня подала сигнал бедствия российская яхта «Katalexa». Ее, предположительно, захватило северокорейское судно.

Комментарии
2
Игорь Pikalor
Неужели яхту Сечина?!)))) урааааааа!!!!
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МИТЯЙ ВЕСЕЛУХА
Нечего ходить, где не положено!
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