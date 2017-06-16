СМИ сообщили о захвате российской яхты судном КНДР

«Мы пока не можем подтвердить или опровергнуть эту информацию. Проверяем эти сведения, направлены запросы в консульства РФ в КНДР», — сообщил агентству «Интерфакс» первый секретарь представительства МИД РФ во Владивостоке Владимир Коновалов.

Он уточнил, что у представительства пока нет подтверждающей информации от северокорейской стороны или родственников россиян.