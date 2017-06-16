В Красноярске задержали автоворов
В Красноярске задержали автоворов. Двое мужчин с начала года украли три машины. Одному из них 39 лет, второму 54 года, кстати, он уже был судим. Автомобили подельники угоняли в ночное время из дворов.
В Красноярске задержали автоворов. Двое мужчин с начала года украли три машины. Одному из них 39 лет, второму 54 года, кстати, он уже был судим. Автомобили подельники угоняли в ночное время из дворов.
Задержали подозреваемых в Октябрьском районе, обнаружили также гараж, где находились угнанные иномарки, кстати, это автомобили среднего ценового сегмента.
Также полицейские нашли радиостанции, инструменты и устройство для открывания сигнализаций, которым пользовались автоворы. Возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит до шестити лет тюрьмы.