Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародована последняя воля Алексея Баталова - СМИ
Австралийка сбросила 115 килограммов и занялась триатлоном
Неудобные вопросы в эфире «Прямой линии с Владимиром Путиным»
Многодетные отцы, которые ушли из своих семей
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
«Начните с тех домов, где действительно нельзя жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
СМИ: Кончаловский поведал, как пережил трагедию с дочкой
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Порошенко – СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
20Скончался актер Алексей Баталов
05:47 (мск), источник: Newslab.ru

Ночью в Красноярске сгорели три дорогих иномарки

Предварительно установлено, что это был поджог.

В Октябрьском районе Красноярска в ночном пожаре сгорели три машины. ЧП произошло сегодня ночью на парковке между домами № 3 и 5 по ул. Баумана.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе ГУ МЧС по краю, пожар начался в час ночи, потушили его спустя 15 минут. Пострадавшие от огня машины стояли рядом. По данным очевидцев, после пожара две из них не подлежат восстановлению.

Местные жители предположили, что кто-то поджег один автомобиль, а затем огонь распространился на соседние. В МЧС подтвердили версию о поджоге — специалисты обнаружили два независимых друг от друга очага возгорания.

Добавим, данные о марках сгоревших машин разнятся. В МЧС сообщают, что пожар повредил только «Тойоты», включая Land Cruiser Prado. Очевидцы утверждают, что среди пострадавших от огня машин был Lexus.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ночью в Красноярске сгорели три дорогих иномарки
Путин заявил, что России и США нужен диалог на уровне спецслужб
Дипломатам РФ отказали в бесплатном входе на пляжи в Нью-Йорке
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
СМИ: четыре министерства могут переехать в здание «Москва-Сити»
Полиция в США объявила охранников Эрдогана в розыск
СМИ сообщили о захвате российской яхты судном КНДР
В Турции 23 военных получили пожизненный срок за участие в путче
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине По словам президента, уже в следующем году в России появится целая линейка новых автомобилей
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь