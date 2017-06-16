Ночью в Красноярске сгорели три дорогих иномарки
Предварительно установлено, что это был поджог.
Предварительно установлено, что это был поджог.
В Октябрьском районе Красноярска в ночном пожаре сгорели три машины. ЧП произошло сегодня ночью на парковке между домами № 3 и 5 по ул. Баумана.
Как рассказали Newslab.ru в
Местные жители предположили, что
Добавим, данные о марках сгоревших машин разнятся. В МЧС сообщают, что пожар повредил только «Тойоты», включая Land Cruiser Prado. Очевидцы утверждают, что среди пострадавших от огня машин был Lexus.