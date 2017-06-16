За продажу несуществующих автозапчастей осудили жителя Хабаровска

Установлено, что фигурант разместил на одном из сайтов объявление: мужчина предлагал автолюбителям запчасти для машин. В действительности у него не было этого товара. Со злоумышленником связались несколько покупателей. Хабаровчане перевели ему 45 000, 52 000 и 35 500 рублей. Получив деньги, мужчина перестал отвечать на звонки потерпевших.

При вынесении приговора было учтено, что фигурант имеет судимость за продажу наркотиков. В итоге ему назначили наказание в виде 14 лет исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с мужчины взыскали всю сумму причиненного ущерба.