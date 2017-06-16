Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародована последняя воля Алексея Баталова - СМИ
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Губернатор Ставрополья ответил на вопрос Путина «Где деньги?»
Откровенный клип Бузовой обсуждают в Сети (видео)
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
«Начните с тех домов, где действительно нельзя жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
"Человек может найти смысл": Кончаловский о трагедии с дочкой
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Порошенко – СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
20Скончался актер Алексей Баталов
05:51 (мск), источник: Губерния онлайн

За продажу несуществующих автозапчастей осудили жителя Хабаровска

В Хабаровске осудили 30-летнего мужчину, который продавал несуществующие автозапчасти. Его признали виновным в мошенничестве, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что фигурант разместил на одном из сайтов объявление: мужчина предлагал автолюбителям запчасти для машин. В действительности у него не было этого товара. Со злоумышленником связались несколько покупателей. Хабаровчане перевели ему 45 000, 52 000 и 35 500 рублей. Получив деньги, мужчина перестал отвечать на звонки потерпевших.

При вынесении приговора было учтено, что фигурант имеет судимость за продажу наркотиков. В итоге ему назначили наказание в виде 14 лет исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с мужчины взыскали всю сумму причиненного ущерба.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Хабаровские полицейские будут ловить нарушителей, которые возят детей без разрешения
Путин заявил, что России и США нужен диалог на уровне спецслужб
Дипломатам РФ отказали в бесплатном входе на пляжи в Нью-Йорке
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
СМИ: четыре министерства могут переехать в здание «Москва-Сити»
Полиция в США объявила охранников Эрдогана в розыск
СМИ сообщили о захвате российской яхты судном КНДР
В Турции 23 военных получили пожизненный срок за участие в путче
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине По словам президента, уже в следующем году в России появится целая линейка новых автомобилей
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Госдума окончательно приняла закон о реновации в Москве
В России стали меньше платить за услуги ЖКХ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь