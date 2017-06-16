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07:34 (мск), источник: VN.ru

Залечившую сына до смерти мать отправили в колонию

Поставившая ребенку смертельные уколы Керимбуу Карбосова признана судом виновной и получила наказание в виде одного года лишения свободы, сообщает Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

Следствие и суд установили, что в январе 2016 года 5-летний сын 39-летней Карбосовой заболел острым респираторным заболеванием, у него поднялась температура выше 38 градусов. Не имея медицинского образования, женщина решила лечить ребенка самостоятельно.

Она купила в аптеке цефазолин (антибиотик) и лидокаин (анестетик), приготовив из них смесь. О возможности применения этих препаратов Карбосова узнала в 2014 году, когда ее же ребенку в связи с инфекционным заболеванием оказывалась медицинская помощь фельдшером в Киргизии. Однако о безопасной дозировке и пропорциях женщина не знала.

С 20 по 22 января мать поставила сыну не менее пяти уколов, оказавшихся смертельными. «В результате инъекций у мальчика развился анафилактический шок, он впал в кому и был доставлен в Новосибирскую областную детскую больницу скорой помощи. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 26 января 2016 года ребенок скончался», — рассказали VN.ru в пресс-службе ведомства.

На Карбосову было заведено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд признал доказательства вины женщины достаточными и назначил наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Это уже не первый случай в Новосибирске, когда мать залечивает своего ребенка до смерти. 31-летняя Ольга Беззубова лечила врожденное заболевание сердца у трехлетней дочери нетрадиционными методами, отказываясь от медицинской помощи. В частности, практиковалось погружение в воду и консультирование у экстрасенса. В итоге девочка умерла от прогрессирующей сердечно-легочной недостаточности. Суд приговорил Беззубову к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

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