В Уфе разыскивают 16-летнюю девушку
Светлана Стоянова пропала в столице Башкирии 13 июня.
Светлана Стоянова пропала в столице Башкирии 13 июня.
Вот уже три дня нет никакой информации о судьбе 16-летней Светланы Стояновой. Молодая девушка пропала 13 июня, она сбежала из приюта в Уфе. Центр помощи находится в доме № 26А по улице Победы. В настоящий момент она может находиться в любом районе Башкирии.
Сотрудники приюта и друзья просят помощи волонтеров — девушка могла попасть в беду. Всех, кто обладает