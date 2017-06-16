В Уфе разыскивают 16-летнюю девушку

Вот уже три дня нет никакой информации о судьбе 16-летней Светланы Стояновой. Молодая девушка пропала 13 июня, она сбежала из приюта в Уфе. Центр помощи находится в доме № 26А по улице Победы. В настоящий момент она может находиться в любом районе Башкирии.

Сотрудники приюта и друзья просят помощи волонтеров — девушка могла попасть в беду. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Светланы, просят позвонить по телефону 8 917 807 30 55 или обратиться в ближайшее отделение полиции по телефону 02.