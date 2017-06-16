Два ДТП образовали пробку на подъездах к аэропорту «Толмачево»

В первом ДТП участвовали Мерседес — Бенц и ВАЗ 2104. Мерседес при выезде на кольцо со стороны города Обь не пропустил выезжающую с кольца Четверку.

После столкновения выяснилось, что у водителя Мерседеса отсутствовал полис ОСАГО, сообщается в паблике мобильного приложения Автоспасс-Новосибирск. Во второй аварии участвовали ВАЗ 2115 и Ниссан Санни. Участники двигались со стороны Толмачево.