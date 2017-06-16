Два ДТП образовали пробку на подъездах к аэропорту «Толмачево»
Два столкновения произошли утром одновременно, чем сильно затруднили проезд на Толмачевском шоссе.
Два столкновения произошли утром одновременно, чем сильно затруднили проезд на Толмачевском шоссе.
В первом ДТП участвовали Мерседес — Бенц и ВАЗ 2104. Мерседес при выезде на кольцо со стороны города Обь не пропустил выезжающую с кольца Четверку.
После столкновения выяснилось, что у водителя Мерседеса отсутствовал полис ОСАГО, сообщается в паблике мобильного приложения
При выезде на кольцо Ниссан остановился пропустить поток, а водитель ВАЗа отвлекся и «догнал» Ниссан. Оба столкновения сильно затруднили проезд, там собралась большая пробка.