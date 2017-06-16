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07:55 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Два ДТП образовали пробку на подъездах к аэропорту «Толмачево»

Два столкновения произошли утром одновременно, чем сильно затруднили проезд на Толмачевском шоссе.

В первом ДТП участвовали Мерседес — Бенц и ВАЗ 2104. Мерседес при выезде на кольцо со стороны города Обь не пропустил выезжающую с кольца Четверку.

После столкновения выяснилось, что у водителя Мерседеса отсутствовал полис ОСАГО, сообщается в паблике мобильного приложения Автоспасс-Новосибирск. Во второй аварии участвовали ВАЗ 2115 и Ниссан Санни. Участники двигались со стороны Толмачево.

При выезде на кольцо Ниссан остановился пропустить поток, а водитель ВАЗа отвлекся и «догнал» Ниссан. Оба столкновения сильно затруднили проезд, там собралась большая пробка.

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