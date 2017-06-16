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07:43 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска 335-я маршрутка врезалась в автобус

На машинах остались вмятины.

Сегодня, около 6:55 утра в Омске, на остановке «Рабиновича» водитель маршрутки № 335 с иркутскими номерами врезался в автобус № 20.

Автор снимков на «Аварийном Омске» написал, что «водитель маршрутки задремал».

В свою очередь, один из подписчиков Игорь Пожаров высказал свое предположение, не лишенное здравого смысла.

-Работают без выходных, вот и результат. Уснул за рулём. Давно пора вести учёт рабочего времени и вводить тахограф на городских маршрутах как у муниципалов, — отметил пользователь.

При этом в результате столкновения у маршрутки сильно смята передняя часть, у автобуса «АвтоСилы55» разбит бампер.

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