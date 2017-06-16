В Зауралье осудили жительницу Челябинска за подкуп потерпевшего по уголовному делу

Женщина передала потерпевшему взятку в 10 тыс. рублей для того, чтобы тот дал заведомо ложные показания — от того, что сказал бы потерпевший в суде, зависела судьба ее несовершеннолетнего сына, рассказали Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

«Эти ложные показания могли повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетнего сына подсудимой. Суд признал ее виновной в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — добавили в ведомстве.