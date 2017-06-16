Под Минусинском ищут утопившего машину автомобилиста

Несчастный случай произошел вчера в районе пос. Тесь — в реке Туба утонул автомобиль Mitsubishi L-200 с водителем за рулем. Как сообщило местное издание «Среда24», мужчина решил доказать друзьям, что его машина может передвигаться в любых условиях и попытался пересечь Тубу вброд. Водолазы обнаружили, что водитель успел открыть дверь, а также разбил лобовое стекло, но тела рядом с машиной не обнаружили. Спасатели не исключают, что мужчина мог выжить.

Еще один несчастный случай на воде произошел в Назарово — 7-летний мальчик ушел купаться на реку Чулым и утонул. Как пояснили в издании «Назарово-онлайн», спасти мальчика пытался мужчина, но ребенок захлебнулся.