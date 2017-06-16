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09:08 (мск), источник: Newslab.ru

Под Минусинском ищут утопившего машину автомобилиста

В реке Туба спасатели ищут водителя утопленной под Минусинском машины, сообщили 16 июня в краевом учреждении «Спасатель».

Несчастный случай произошел вчера в районе пос. Тесь — в реке Туба утонул автомобиль Mitsubishi L-200 с водителем за рулем. Как сообщило местное издание «Среда24», мужчина решил доказать друзьям, что его машина может передвигаться в любых условиях и попытался пересечь Тубу вброд. Водолазы обнаружили, что водитель успел открыть дверь, а также разбил лобовое стекло, но тела рядом с машиной не обнаружили. Спасатели не исключают, что мужчина мог выжить.

Еще один несчастный случай на воде произошел в Назарово — 7-летний мальчик ушел купаться на реку Чулым и утонул. Как пояснили в издании «Назарово-онлайн», спасти мальчика пытался мужчина, но ребенок захлебнулся.

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