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09:06 (мск), источник: УралПолит.ру

Екатеринбуржец задушил и сжег подругу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня, ИА УралПолит.Ru. Сотрудниками следственных органов задержан житель Екатеринбурга, подозреваемый в жестоком убийстве приятельницы.

Днем 10 июня в полицию поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в квартире одного из домов по переулку Короткий тела 42-летней женщины. Согласно данным экспертизы, смерть екатеринбурженки наступила в результате асфиксии, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сотрудники следственных органов установили, что к преступлению причастен ранее судимый знакомый потерпевшей. В ночь на 10 июня он, находясь в состоянии опьянения в гостях у женщины, затеял ссору, в ходе которой задушил приятельницу. Чтобы скрыть следы, он поджог квартиру и, прежде чем сбежать, прихватил несколько предметов бытовой техники.

В ближайшее время в отношении злоумышленника будет решен вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

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