Екатеринбуржец задушил и сжег подругу

Днем 10 июня в полицию поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в квартире одного из домов по переулку Короткий тела 42-летней женщины. Согласно данным экспертизы, смерть екатеринбурженки наступила в результате асфиксии, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сотрудники следственных органов установили, что к преступлению причастен ранее судимый знакомый потерпевшей. В ночь на 10 июня он, находясь в состоянии опьянения в гостях у женщины, затеял ссору, в ходе которой задушил приятельницу. Чтобы скрыть следы, он поджог квартиру и, прежде чем сбежать, прихватил несколько предметов бытовой техники.

В ближайшее время в отношении злоумышленника будет решен вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.