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09:10 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале осудили мошенницу, которая присвоила 26 миллионов рублей

На Среднем Урале осудили мошенницу, которая присвоила 26 млн руб. В Первоуральске осужденная создала организованную группу для получения денег через кредитные организации. Она уговаривала людей взять кредит за вознаграждение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, следствие установило, что осужденная находила людей с тяжелым материальным положением и уговаривала их оформить в банках на свое имя кредит, при этом полученные средства потерпевшие передавали Терещенко за вознаграждение. Кредиты женщина не погашала, а деньги оставляла себе.

Терещенко признана виновной по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере» и «Легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Суд отправил Терещенко в колонию общего режима на 3,5 года. Ее поддельников осудили на срок от трех до четырех лет условно или с отбыванием наказания в исправительной колонии.

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