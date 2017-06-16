В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении «черных риелторов»

«В ходе предварительного следствия установлено, что в 2015 году трое жителей Екатеринбурга подыскали социально неблагополучного гражданина, имеющего в собственности однокомнатную квартиру. Под надуманным предлогом обвиняемые перевезли мужчину в съемное жилье, изъяли у него паспорт и документы на недвижимость. Затем, обманув нотариуса и риелтора, соучастники, используя документы на квартиру и поддельный паспорт владельца, продали его недвижимость за 1,5 млн руб., а деньги присвоили. Таким образом, в результате обмана потерпевший остался без единственного жилья, — сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На основании собранных сотрудниками угрозыска УМВД России по Екатеринбургу материалов в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи — до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы — направлены в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.