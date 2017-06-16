Челябинский коммерсант украл у компании 155 миллионов

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе облпрокуратуры, в 2013—2015 года Черемисов был начальником филиала «Мостоотряд № 16» ЗАО «Уралмотострой» и с помощью трех фиктивных договоров с коммерческими организациями похитил у компании более 155 млн рублей.

Советский райсуд учел мнение гособвинителя: Черемисову дали 9,5 лет колонии общего режима, а также обязал вернуть компании 155 млн 624 тысячи рублей и взыскать с обвиняемого ценные бумаги «Уралмотостроя», которые стоят на рынке более 5 млн рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно троицкого предпринимателя обвинили в мошенничестве, с помощью которого он украл миллион рублей у слепых.