Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский рассказал, как трагедия с дочерью изменила его жизнь
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Неудобные вопросы в эфире «Прямой линии с Владимиром Путиным»
Многодетные отцы, которые ушли из своих семей
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
«Начните с тех домов, где действительно нельзя жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
«Слон в посудной лавке»: эксперт об атомной подлодке России
Опасного снайпера ВСУ ликвидировали пулеметом Утес
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
"Я прошу, чтобы меня не убивали": обращение Губина
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
15Последствия урагана в Москве
09:12 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинский коммерсант украл у компании 155 миллионов

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня, ФедералПресс. Челябинский предприниматель Андрей Черемисов получил 9,5 года за крупное мошенничество с использованием служебного положения.

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе облпрокуратуры, в 2013—2015 года Черемисов был начальником филиала «Мостоотряд № 16» ЗАО «Уралмотострой» и с помощью трех фиктивных договоров с коммерческими организациями похитил у компании более 155 млн рублей.

Советский райсуд учел мнение гособвинителя: Черемисову дали 9,5 лет колонии общего режима, а также обязал вернуть компании 155 млн 624 тысячи рублей и взыскать с обвиняемого ценные бумаги «Уралмотостроя», которые стоят на рынке более 5 млн рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно троицкого предпринимателя обвинили в мошенничестве, с помощью которого он украл миллион рублей у слепых.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
У иркутян на остановках начали собирать подписи в поддержку всенародных выборов мэра
Путин заявил, что России и США нужен диалог на уровне спецслужб
Дипломатам РФ отказали в бесплатном входе на пляжи в Нью-Йорке
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
Роспотребнадзор выявил более 8 тысяч нарушений в детских лагерях
Каждый пятый россиянин воздержится от летнего отдыха в этом году
СМИ сообщили о захвате российской яхты судном КНДР
Полиция в США объявила в розыск охранников Эрдогана
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый Универсальный «бионический ключ», как его называют создатели, придуман, чтобы откручивать гайки любого размера
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь