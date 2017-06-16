Челябинский коммерсант украл у компании 155 миллионов
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня, ФедералПресс. Челябинский предприниматель Андрей Черемисов получил 9,5 года за крупное мошенничество с использованием служебного положения.
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня, ФедералПресс. Челябинский предприниматель Андрей Черемисов получил 9,5 года за крупное мошенничество с использованием служебного положения.
Как рассказали «ФедералПресс» в
Советский райсуд учел мнение гособвинителя: Черемисову дали 9,5 лет колонии общего режима, а также обязал вернуть компании 155 млн 624 тысячи рублей и взыскать с обвиняемого ценные бумаги «Уралмотостроя», которые стоят на рынке более 5 млн рублей в счет возмещения причиненного ущерба.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно троицкого предпринимателя обвинили в мошенничестве, с помощью которого он украл миллион рублей у слепых.