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09:19 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии устанавливается личность насмерть сбитого «КамАЗом» пешехода

УФА, 16 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Иглинском районе Башкортостана накануне ночью на 1495 км автодороги М5 «Урал» произошел наезд на пешехода.

33-летний житель Туймазов, управляя грузовиком «КамАЗ», ехал со стороны Челябинска в направлении Уфы. Он сбил на дороге мужчину. Предположительно, пешеход шёл по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП мужчина, которому на вид 30−35 лет, скончался на месте происшествия.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, за сутки на дорогах региона зарегистрировано 14 автоаварий, в которых один человек погиб и 17 получили травмы.

В ГИБДД напомнили об элементарных правилах поведения участников дорожного движения: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.

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