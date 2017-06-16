В Башкирии устанавливается личность насмерть сбитого «КамАЗом» пешехода

33-летний житель Туймазов, управляя грузовиком «КамАЗ», ехал со стороны Челябинска в направлении Уфы. Он сбил на дороге мужчину. Предположительно, пешеход шёл по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП мужчина, которому на вид 30−35 лет, скончался на месте происшествия.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, за сутки на дорогах региона зарегистрировано 14 автоаварий, в которых один человек погиб и 17 получили травмы.

В ГИБДД напомнили об элементарных правилах поведения участников дорожного движения: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.