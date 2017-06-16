Ночью в Калининграде загорелась шиномонтажная мастерская

Сообщение о возгорании в Ленинградском районе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01:41. Пожар вспыхнул в кирпичном одноэтажном строении шиномонтажа, крытым металлопрофилем по деревянной обрешётке. Загорелась кровля здания, площадь поражения составила два квадратных метра, сообщили в пресс-службе.

«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации возгорания привлекался расчёт ПСЧ-1 в составе пяти человек», — говорится в сообщении.