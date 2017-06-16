Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский рассказал, как трагедия с дочерью изменила его жизнь
Что дарить врачам: главные правила
Губернатор Ставрополья ответил на вопрос Путина «Где деньги?»
Певица Натали впервые показала двухмесячного сына
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
«Слон в посудной лавке»: эксперт об атомной подлодке России
Опасного снайпера ВСУ ликвидировали пулеметом Утес
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
"Я прошу, чтобы меня не убивали": обращение Губина
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
15Последствия урагана в Москве
09:22 (мск), источник: Клопс.ru

Ночью в Калининграде загорелась шиномонтажная мастерская

В ночь на пятницу, 16 июня, в Калининграде на ул. Стекольная загорелась шиномонтажная мастерская. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.

Источник: Клопс.ru

Сообщение о возгорании в Ленинградском районе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01:41. Пожар вспыхнул в кирпичном одноэтажном строении шиномонтажа, крытым металлопрофилем по деревянной обрешётке. Загорелась кровля здания, площадь поражения составила два квадратных метра, сообщили в пресс-службе.

«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации возгорания привлекался расчёт ПСЧ-1 в составе пяти человек», — говорится в сообщении.

На место ЧП выезжала одна машина пожарно-спасательной части. Пострадавших нет, добавили в МЧС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 "Включай, Жора": как чиновники проверяли готовность пляжей к купальному сезону (фото)
В Калининграде завершили монтаж покрытия кровли на стадионе к ЧМ-2018
"Включай, Жора": как чиновники проверяли готовность пляжей к купальному сезону (фото)
Путин заявил, что России и США нужен диалог на уровне спецслужб
Дипломатам РФ отказали в бесплатном входе на пляжи в Нью-Йорке
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
Роспотребнадзор выявил более 8 тысяч нарушений в детских лагерях
Каждый пятый россиянин воздержится от летнего отдыха в этом году
СМИ сообщили о захвате российской яхты судном КНДР
Полиция в США объявила в розыск охранников Эрдогана
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый Универсальный «бионический ключ», как его называют создатели, придуман, чтобы откручивать гайки любого размера
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
В России стали меньше платить за услуги ЖКХ
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь