Ночью в Калининграде загорелась шиномонтажная мастерская
В ночь на пятницу, 16 июня, в Калининграде на ул. Стекольная загорелась шиномонтажная мастерская. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.
В ночь на пятницу, 16 июня, в Калининграде на ул. Стекольная загорелась шиномонтажная мастерская. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.
Сообщение о возгорании в Ленинградском районе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01:41. Пожар вспыхнул в кирпичном одноэтажном строении шиномонтажа, крытым металлопрофилем по деревянной обрешётке. Загорелась кровля здания, площадь поражения составила два квадратных метра, сообщили в
«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации возгорания привлекался расчёт ПСЧ-1 в составе пяти человек», — говорится в сообщении.
На место ЧП выезжала одна машина