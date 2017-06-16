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10:59 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

16-летний подросток погиб от удара током в Уренском районе

Следователи выясняют причины гибели ребенка у деревни Орлиха.

16-летний подросток погиб от удара током неподалеку от озера у деревни Орлиха в Уренском районе, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

15 июня местные жители обнаружили тело погибшего подростка. Прибывшие на место происшествия следователи нашли на правой руке мальчика следы, предположительно, от электроожога. В непосредственной близости от тела располагался электропровод, идущий от опоры линии электропередач.

По предварительным данным, в тот день юноша направлялся на озеро порыбачить. Для выяснения причин смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Все подробности также предстоит установить специалистам.

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