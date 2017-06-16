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09:55 (мск), источник: РБК

МИД подтвердил информацию о задержании российской яхты судном КНДР

Пресс-атташе российского посольства в КНДР Денис Самсонов сообщил РБК, что российская яхта Katalexa действительно была задержана северокорейским судном в северо-западной части Японского моря.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент известно, что яхта находится в порту Раджин. Она была доставлена туда в четверг в 22:00 по местному времени. Экипаж состоял из трех человек. Детали сейчас мы выясняем», — сообщил Самсонов.

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По его словам, в посольстве создан оперативный штаб во главе с советником-посланником России в КНДР. «Посол лично занимается решением всех важных вопросов. Дипломаты посольства внимательно проверяют всю поступающую информацию. Параллельно с этим направили запросы в МИД КНДР и пограничным властям страны», — рассказал пресс-атташе.

По словам представителя приморского яхт-клуба, судно Katalexa перегоняли из Тайваня во Владивосток, а по пути яхта заходила в южнокорейский порт Пхохан, сообщает «Интерфакс». Собеседник агентства отметил, что судно было недавно отремонтировано и находилось в хорошем состоянии. Он также сообщил родственникам экипажа яхты об инциденте, но они не смогли связаться с экипажем.

В мае 2016 года КНДР задержала яхту «Элфин» с российскими спортсменами на борту. Затем власти КНДР отпустили судно, назвав произошедшее «недоразумением». По словам генконсула России в КНДР Юрия Бочкарева, рыбаки из Северной Кореи увидели на борту яхты надписи на корейском языке и сообщили об этом властям, после чего береговая охрана КНДР отбуксировала судно к берегу.

Комментарии
3
Агабала Агабалаев
Правильно задержали, приспичило по пути куда-то ......
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Супер Культурный
Сама яхта сдалась , это подарок от братского народа "великому" Ын. Сама яхта заговорила человеческим языком и от счастье помчалась к берегам райского уголка в КНДР!!!. ЭТА БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ ДЛЯ ПИНДОСИСТОВ. на зло проклятым буржуинам, ура, товарищи ура .
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Дядя Сухов
Наши люди на яхтах не плавають
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