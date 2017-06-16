МИД подтвердил информацию о задержании российской яхты судном КНДР

«На данный момент известно, что яхта находится в порту Раджин. Она была доставлена туда в четверг в 22:00 по местному времени. Экипаж состоял из трех человек. Детали сейчас мы выясняем», — сообщил Самсонов.
По его словам, в посольстве создан оперативный штаб во главе с
По словам представителя приморского
В мае 2016 года КНДР задержала яхту «Элфин» с российскими спортсменами на борту. Затем власти КНДР отпустили судно, назвав произошедшее «недоразумением». По словам генконсула России в КНДР Юрия Бочкарева, рыбаки из Северной Кореи увидели на борту яхты надписи на корейском языке и сообщили об этом властям, после чего береговая охрана КНДР отбуксировала судно к берегу.