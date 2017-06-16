Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
Аспирин опасен для людей старше 75 лет
Губернатор Ставрополья ответил на вопрос Путина «Где деньги?»
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
«Начните с тех домов, где действительно нельзя жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: представитель Киева рассказал, к чему привел безвиз с ЕС
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: на Украине рассказали о переезде российских военных в Крым
В Киеве рассказали, к чему привел безвиз с ЕС
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
10:19 (мск), источник: ТАСС

СМИ опубликовали список 65 пропавших после пожара в лондонской многоэтажке

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Британская газета The Sun опубликовала список 65 человек, которые пропали без вести и, возможно, погибли в результате пожара в многоэтажном жилом доме Grenfell Tower на западе Лондона.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Газета приводит имена пропавших без вести, возраст и фотографии большинства из них.

Среди возможных жертв пожара, по крайней мере, 18 детей и подростков.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на среду. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. Согласно последним данным, число погибших достигло 17 человек. В больницах остаются 37 пострадавших.

В полиции при этом заявляют, что точное число жертв в данный момент не установлено, предполагая, что оно будет расти по мере обнаружения останков погибших. Сотрудники лондонской полиции выражают надежду, что число жертв пожара в доме Grenfell Tower не будет трехзначным, заявил в четверг представитель Скотленд-ярда Стюарт Канди.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Минобороны РФ сообщило о возможной ликвидации лидера ИГ аль-Багдади ударом ВКС РФ
Минобороны заявило о возможном уничтожении лидера ИГ
Путин заявил о необходимости диалога с США на уровне спецслужб
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
Роспотребнадзор выявил более 8 тысяч нарушений в детских лагерях
Каждый пятый россиянин воздержится от летнего отдыха в этом году
МИД подтвердил данные о задержании российской яхты судном КНДР
Кинг сравнил Трампа с дементором из романов о Гарри Поттере
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый Универсальный «бионический ключ», как его называют создатели, придуман, чтобы откручивать гайки любого размера
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Москва продаст половину жилья, построенного по программе реновации
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь