Минобороны проверяет данные об уничтожении лидера ИГ* при ударе ВКС

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании (по которому нанесен удар ВКС РФ) присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», — говорится в сообщении.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Американские и иракские разведслужбы предполагали, что главарь ИГ может скрываться в районе населенного пункта Эль-Баад неподалеку от сирийской границы. Daily Mail 11 июня со ссылкой на сирийское телевидение сообщила, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по Ракке. При этом, по данным издания, связанный с исламистами сайт Amaq пока не опубликовал никакого подтверждения этих сообщений.

*террористическая группировка, запрещенная в России