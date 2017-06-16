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10:10 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны проверяет данные об уничтожении лидера ИГ* при ударе ВКС

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Минобороны России проверяет по различным каналам информацию о возможном уничтожении лидера запрещенной группировки «Исламское государство"* Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара ВКС РФ 28 мая близ Ракки, сообщает военное ведомство в пятницу.

Источник: AP 2017

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании (по которому нанесен удар ВКС РФ) присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», — говорится в сообщении.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Американские и иракские разведслужбы предполагали, что главарь ИГ может скрываться в районе населенного пункта Эль-Баад неподалеку от сирийской границы. Daily Mail 11 июня со ссылкой на сирийское телевидение сообщила, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по Ракке. При этом, по данным издания, связанный с исламистами сайт Amaq пока не опубликовал никакого подтверждения этих сообщений.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Комментарии
1
Иван Иванов
Ну,если так,то здорово. А вообще,чуть-чуть ,не считается. Дык,да кабы-это мозги запудрить.
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