Минобороны проверяет данные об уничтожении лидера ИГ* при ударе ВКС
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Минобороны России проверяет по различным каналам информацию о возможном уничтожении лидера запрещенной группировки «Исламское государство"* Ибрагима
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Минобороны России проверяет по различным каналам информацию о возможном уничтожении лидера запрещенной группировки «Исламское государство"* Ибрагима
«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании (по которому нанесен удар ВКС РФ) присутствовал также лидер ИГ Ибрагим
Американские и иракские разведслужбы предполагали, что главарь ИГ может скрываться в районе населенного пункта
*террористическая группировка, запрещенная в России