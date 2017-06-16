Прокурор запросил 13 лет для экс-депутата, воткнувшего нож в инспектора ДПС на Южном Урале

Государственный обвинитель запросил 13 лет колонии строгого режима для экс-депутата и бывшего учителя 65-летнего Евстафия Задельного, воткнувшего нож в инспектора ДПС в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Оглашение приговора Задельному назначено на 21 июня. Сегодня прошли вторые прения сторон, в которых прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на 13 лет, адвокат — переквалифицировать действия Задельного со статьи 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) на более мягкую — часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщила официальный представитель Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 17 августа 2016 года: инспектор ДПС на дороге Чебаркуль — Магнитогорск за нарушение ПДД остановил ВАЗ-2107 под управлением Евстафия Задельного. При проверке документов выяснилось, что водитель пьян. Полицейский попросил его пройти в служебный автомобиль. Уже в патрульной машине злоумышленник решил убить инспектора, который составлял протокол. Мужчина пошел в свой автомобиль за ножом, вернулся и ударил полицейского в грудную клетку — лезвие, по словам врачей, прошло в трех сантиметрах от сердца. Благодаря активному сопротивлению стражей порядка Задельному не удалось больше нанести ранений инспектору.

Находясь на улице, Задельный направился с ножом ко второму инспектору, но раненый страж порядка произвел предупредительный выстрел, только тогда злоумышленник бросил нож и был задержан.

Задельный обвиняется по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Добавим, что суд проходит с участием присяжных.