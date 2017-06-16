В Краснодаре посетитель торгового центра избил охранника
В дежурную часть Краснодара поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров города вор напал на сотрудника охраны.
В дежурную часть Краснодара поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров города вор напал на сотрудника охраны.
По предварительным данным, мужчина примерил в магазине две куртки и захотел уйти с ними, не расплатившись. Его попытались задержать охранники, однако тот избил одного из них и скрылся, сообщили ГТРК «Кубань» в
В социальных сетях появилась информация о том, что охранника ранили ножом. Правоохранители ее не подтверждают. По факту происшествия проводится проверка.