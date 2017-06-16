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10:55 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре посетитель торгового центра избил охранника

В дежурную часть Краснодара поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров города вор напал на сотрудника охраны.

По предварительным данным, мужчина примерил в магазине две куртки и захотел уйти с ними, не расплатившись. Его попытались задержать охранники, однако тот избил одного из них и скрылся, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ФСБ России по Краснодарскому краю.

В социальных сетях появилась информация о том, что охранника ранили ножом. Правоохранители ее не подтверждают. По факту происшествия проводится проверка.

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