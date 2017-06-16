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10:50 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Пожилая волгоградка насмерть сбила велосипедиста и врезалась в Land Rover

15 июня в Волгоградской области пожилая женщина-водитель на иномарке насмерть сбила велосипедиста и врезалась в Land Rover, сообщает ВДТВ.

Как поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, вчера в 10:32 66-летняя женщина-водитель на автомашине KIA Sportage, двигаясь по улице Народная в районном поселке Новониколаевский, сбила 65-летнего велосипедиста на проезжей части дороги. Далее водитель автомашины KIA Sportage совершила наезд на припаркованный автомобиль Land Rover.

В результате аварии велосипедист от полученных травм скончался.

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