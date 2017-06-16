Пожилая волгоградка насмерть сбила велосипедиста и врезалась в Land Rover
15 июня в Волгоградской области пожилая женщина-водитель на иномарке насмерть сбила велосипедиста и врезалась в Land Rover, сообщает ВДТВ.
Как поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, вчера в 10:32 66-летняя женщина-водитель на автомашине KIA Sportage, двигаясь по улице Народная в районном поселке Новониколаевский, сбила 65-летнего велосипедиста на проезжей части дороги. Далее водитель автомашины KIA Sportage совершила наезд на припаркованный автомобиль Land Rover.
В результате аварии велосипедист от полученных травм скончался.