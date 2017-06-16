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10:55 (мск), источник: РИА Новости

Гражданка Украины попыталась провезти в Польшу сына в чемодане

ВАРШАВА, 16 июн — РИА Новости. Гражданка Украины попыталась провезти в Польшу своего ребенка в чемодане, сообщила представитель отделения пограничной службы в Перемышле Анна Михальская.

Источник: РИА Новости

«В ходе проверки поезда сообщением Киев-Перемышль таможенники в чемодане одной из пассажирок нашли 8-летнего мальчика. Его мать пыталась нелегально ввезти его в Польшу, скрытого под слоем одежды. Ребенок не располагал документами, дающими право пересечения границы», — заявила Михальская, которую цитирует агентство PAP.

Она также отметила, что 11 июня, в первый день действия безвизового режима Украины и ЕС, та же гражданка Украины уже была задержана, поскольку ее сын также не располагал необходимыми документами.

«Гражданка Украины за помощь в нелегальном пересечении границы была наказана штрафом в размере 200 злотых (около 3 тысяч рублей)», — сообщила Михальская.

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