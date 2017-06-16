В Сызрани при проведении земляных работ найден артиллерийский снаряд
Опасную находку взрывотехники ОМОНа вывезли на полигон и подорвали при помощи накладного заряда.
Опасную находку взрывотехники ОМОНа вывезли на полигон и подорвали при помощи накладного заряда.
В Сызрани работник коммунальной службы во время проведения земляных работ на одной из улиц города нашёл крупнокалиберный артиллерийский снаряд, сообщает Управление Росгвардии по Самарской области.
На место опасной находки были вызваны сотрудники полиции и
Полицейские провели эвакуацию жильцов ближайших домов и оцепили территорию возможного поражения. Саперы ОМОНа, осмотрев боеприпас, пришли к выводу, что это взрывоопасный артиллерийский снаряд калибра 107 мм. Завершив осмотр, взрывотехники транспортировали боеприпас на полигон, где он был уничтожен при помощи накладного заряда.