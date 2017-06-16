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12:41 (мск), источник: Ведомости

На Камчатке объявлен красный код авиационной опасности из-за вулкана

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла высотой более 9 км, сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Источник: РИА "Новости"

Высота самого вулкана составляет 2,9 км, таким образом, столб пепла поднялся на высоту 12 км над уровнем моря. Вулкану присвоен красный код авиационной опасности.

Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерного. Согласно данным KVERT, при изменении направления ветра возможно незначительное выпадение пепла в поселке Усть-Камчатск. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

Ранее сегодня вулкан Шивелуч выбросил столб пепла, который поднялся на высоту 6,5 км над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на пять километров в том же направлении. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют, туристов нет. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят.

Комментарии
2
А Б
Оживление вулканов камчатской гряды свидетельствует о глубинных процессах, происходящих в недрах Земли. Иногда подобная активность вулканов становится предвестником землетрясений.
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М М
Американские хакеры: "Империя наносит ответный удар"(с).
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