В бассейне утонул 54-летний бобруйчанин

Ничего не предвещало беды. 54-летний мужчина, как и все, спокойно плавал по дорожке в бассейне. Но через какое-то время другие пловцы увидели, что он начал вести себя странно и забили тревогу.

Официальный представитель Управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк уточнила:

— Работники бассейна вытащили мужчину и пытались самостоятельно оказать помощь, затем вызвали скорую. Приехавшие медики констатировали смерть. Причины гибели человека пока неизвестны. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

На месте чрезвычайного происшествия работают следователи. Бассейн для посетителей сегодня закрыт.