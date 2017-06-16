В бассейне утонул 54-летний бобруйчанин
Трагедия случилась вчера около 18−00 в
Трагедия случилась вчера около 18−00 в
Ничего не предвещало беды. 54-летний мужчина, как и все, спокойно плавал по дорожке в бассейне. Но через
Официальный представитель Управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк уточнила:
— Работники бассейна вытащили мужчину и пытались самостоятельно оказать помощь, затем вызвали скорую. Приехавшие медики констатировали смерть. Причины гибели человека пока неизвестны. Уже назначена
На месте чрезвычайного происшествия работают следователи. Бассейн для посетителей сегодня закрыт.