Воронежец обматерил полицейского, а затем сорвал с его формы нагрудный знак
За это мужчина ближайшие полтора года проведет в
За это мужчина ближайшие полтора года проведет в
В пятницу, 16 июня 2017 года, стало известно о том, что 36-летний житель Новохоперского района был признан судом виновным в оскорблении и применении насилия против полицейского.
ЧП произошло в марте 2017 года. Стражи порядка выяснили, что воронежец в поселке
Дебошир обматерил полицейского. А затем попытался ударить его руками — он сорвал нагрудный знак с форменной одежды.
Нашего земляка отправили на 1 год 6 месяцев в