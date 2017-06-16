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12:24 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежец обматерил полицейского, а затем сорвал с его формы нагрудный знак

За это мужчина ближайшие полтора года проведет в колонии-поселении.

Источник: Новости Воронежа

В пятницу, 16 июня 2017 года, стало известно о том, что 36-летний житель Новохоперского района был признан судом виновным в оскорблении и применении насилия против полицейского.

ЧП произошло в марте 2017 года. Стражи порядка выяснили, что воронежец в поселке Елань-Коленовский совершил мелкое хулиганство. На место прибыл старший участковый уполномоченный.

Дебошир обматерил полицейского. А затем попытался ударить его руками — он сорвал нагрудный знак с форменной одежды.

Нашего земляка отправили на 1 год 6 месяцев в колонию-поселение.

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Воронежец обматерил полицейского, а затем сорвал с его формы нагрудный знак
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