Воронежец обматерил полицейского, а затем сорвал с его формы нагрудный знак

В пятницу, 16 июня 2017 года, стало известно о том, что 36-летний житель Новохоперского района был признан судом виновным в оскорблении и применении насилия против полицейского.

ЧП произошло в марте 2017 года. Стражи порядка выяснили, что воронежец в поселке Елань-Коленовский совершил мелкое хулиганство. На место прибыл старший участковый уполномоченный.

Дебошир обматерил полицейского. А затем попытался ударить его руками — он сорвал нагрудный знак с форменной одежды.