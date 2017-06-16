Лавров: у России нет стопроцентного подтверждения гибели лидера ИГ*

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая по командному пункту в южном предместье Ракки, где находились лидеры ИГ*. Информация о том, что аль-Багдади находился на этой встрече проверяется.

«Естественно, я слышал об этих сообщениях. Пока у меня стопроцентного подтверждения этой информации нет», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

В то же время он высказал мнение о том, что преувеличивать значение возможного устранения аль-Багдади не стоит.

«Все примеры подобного рода акций по уничтожению, обезглавливанию террористических группировок всегда подавались достаточно с большим энтузиазмом, помпой, но все-таки опыт показывает, что потом эти структуры восстанавливали свою боеспособность», — добавил он, отметив, что это касается и ИГ, и «Джебхат ан-Нусры"*.

*террористические группировки, запрещенные в России.