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13:06 (мск), источник: РИА Новости

Лавров: у России нет стопроцентного подтверждения гибели лидера ИГ*

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России пока нет стопроцентного подтверждения информации об уничтожении лидера террористической группировки «Исламское государство"* Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади.

Источник: AP 2017

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая по командному пункту в южном предместье Ракки, где находились лидеры ИГ*. Информация о том, что аль-Багдади находился на этой встрече проверяется.

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«Естественно, я слышал об этих сообщениях. Пока у меня стопроцентного подтверждения этой информации нет», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

В то же время он высказал мнение о том, что преувеличивать значение возможного устранения аль-Багдади не стоит.

«Все примеры подобного рода акций по уничтожению, обезглавливанию террористических группировок всегда подавались достаточно с большим энтузиазмом, помпой, но все-таки опыт показывает, что потом эти структуры восстанавливали свою боеспособность», — добавил он, отметив, что это касается и ИГ, и «Джебхат ан-Нусры"*.

*террористические группировки, запрещенные в России.

Комментарии
9
А Б
Противоречивая информация, исходящая из двух министерств - обороны и иностранных дел, говорит в первую очередь о том, что эти ведомства не в состоянии наладить нормальные деловые контакты между собой. Складывается впечатление, что кабинет министров РФ собирается у премьера только для того, чтобы ТВ-каналы РФ имели возможность снять и показать населению радужную картинку совместной работы министерств.
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Павел Сычев
Слыш ты.... Планктон))) ты труп Бен Ладена видел??? Вот когла покажете мне и нам всем его вот тогда и поразмышляешь)) в пока что Россия ответила по крайнкй мере честно и без голливудского пафоса.
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Kлeвeр Удaчи
Сергей Донченко... А я вне политики. Я сижу на пенсии, и потому не представляю угрозы по количеству лет... А вот вами могут заняться определённые органы, которые не дремлют. Особенно в соц сетях
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