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13:54 (мск), источник: VN.ru

Разборку в стиле «лихих 90-ых» устроила должница судебным приставам

Бросание под эвакуатор, вызов сомнительного адвоката, подтягивание «братвы» на трех автомобилях — все это пришлось пережить судебным приставам, чтобы арестовать машину должницы, сообщает пресс-служба УФССП России по Новосибирской области.

Гражданка С. оценила кредитную карту банка «Русский Стандарт» по достоинству, забравшись в долг на 450 тысяч рублей. Деньги она возвращать не спешила, и судебный пристав-исполнитель вместе с представителем банка отправился домой к клиентке, проживающей в Кировском районе.

Вызвав должницу на улицу, пристав начал составлять акт описи и ареста автомобиля. Хозяйка возмутилась таким положением дел, так как, по ее словам, 50% ее пенсии уже переходит на счет взыскателя, и этого более чем достаточно. На подмогу к женщине примчались муж, сын и сноха.

Вскоре к ним присоединились приятели сына, приехавшие на трех машинах, которыми они перегородили проезд эвакуатору. Также на место прибыл адвокат, почему-то забывший прихватить с собой доверенность и документы.

Кроме того, должница вызвала полицию и очень удивилась, когда стражи порядка встали на сторону пристава. К этому моменту «братва» ретировалась, но в бой вступила сноха. Девушка бросилась под эвакуатор, защищая имущество свекрови. Однако отстоять автомобиль у дружной семьи не получилось.

«Подъехавшая карета скорой помощи сделала вывод об отсутствии повреждений, кроме ободранного локтя, а транспортное средство было погружено и передано взыскателю на ответственное хранение. На данный момент арестованное имущество готовится для передачи на реализацию», — рассказали VN.ru в пресс-службе ведомства.

Служба судебных приставов периодически сталкивается с курьезными случаями. Пару недель назад они в течение часа гонялись за девушкой на Ford Fiesta, пока у той не кончился бензин, чтобы наложить арест на машину для оплаты просроченного кредита.

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Разборку в стиле «лихих 90-ых» устроила должница судебным приставам
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