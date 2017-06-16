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13:56 (мск), источник: Интерфакс

Женщина и маленький ребенок пострадали из-за обрушения потолка в сельской мечети в Челябинской области

Челябинск. 16 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Потолочное перекрытие обрушилось в мечети села Аязгулово Челябинской области, в результате пострадали женщина и ребенок, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пожарной части N56 регионального управления МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Информация об обрушении поступила спасателям в ночь на пятницу.

«Женщина получила ушиб спины, от госпитализации отказалась. Ребенок госпитализирован в детское отделение Аргаяшской районной больницы», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, малышу 2016 года рождения поставлен диагноз «ларингит», поскольку родители сообщили врачам, что ребенок начал задыхаться.

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