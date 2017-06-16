Женщина и маленький ребенок пострадали из-за обрушения потолка в сельской мечети в Челябинской области
Челябинск. 16 июня.
Челябинск. 16 июня.
Информация об обрушении поступила спасателям в ночь на пятницу.
«Женщина получила ушиб спины, от госпитализации отказалась. Ребенок госпитализирован в детское отделение Аргаяшской районной больницы», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, малышу 2016 года рождения поставлен диагноз «ларингит», поскольку родители сообщили врачам, что ребенок начал задыхаться.