Женщина и маленький ребенок пострадали из-за обрушения потолка в сельской мечети в Челябинской области

Информация об обрушении поступила спасателям в ночь на пятницу.

«Женщина получила ушиб спины, от госпитализации отказалась. Ребенок госпитализирован в детское отделение Аргаяшской районной больницы», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, малышу 2016 года рождения поставлен диагноз «ларингит», поскольку родители сообщили врачам, что ребенок начал задыхаться.