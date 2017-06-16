В Волгограде произошло тройное ДТП: есть пострадавшие
В Дзержинском районе Волгограда произошло тройное ДТП: ВАЗ столкнулся с двумя «Газелями».
В Дзержинском районе Волгограда произошло тройное ДТП: ВАЗ столкнулся с двумя «Газелями».
Как сообщили VOLGOGRADRU в
68-летний водитель «ВАЗ-2114», ехал по улице Исторической со стороны районного посёлка Городище. При повороте налево на улице Домостроителей он совершил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ, под управлением 47-летнего водителя. От столкновения ВАЗ отбросило на полосу движения, где он столкнулся с другим автомобилем ГАЗ, под управлением 46-летнего водителя.
— В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2114» и двое его пассажиров, 47 и 35 лет, с травмами были госпитализированы, — добавили в ведомстве.