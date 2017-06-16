Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков рассказал о своем выводе после ответа Путина
Селфи может вызвать эпилептический припадок
«Цирк с подставными вопросами»: жёсткие вопросы Путину на экране
Многодетные отцы, которые ушли из своих семей
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
Андрееву и Бондарчука на «Кинотавре» отметили особыми наградами
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
На Украине «выставили на продажу» завтрак с чиновницей – СМИ
ДНР о захвате позиций ВСУ: Заходим и забираем свое
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
СМИ: Дана Борисова удивила Сеть возвращением в Москву
Путин поведал, как защитит Крым в случае нападения
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
14:00 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде произошло тройное ДТП: есть пострадавшие

В Дзержинском районе Волгограда произошло тройное ДТП: ВАЗ столкнулся с двумя «Газелями».

Как сообщили VOLGOGRADRU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло 15 июня около в 15 часов в Дзержинском районе.

68-летний водитель «ВАЗ-2114», ехал по улице Исторической со стороны районного посёлка Городище. При повороте налево на улице Домостроителей он совершил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ, под управлением 47-летнего водителя. От столкновения ВАЗ отбросило на полосу движения, где он столкнулся с другим автомобилем ГАЗ, под управлением 46-летнего водителя.

— В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2114» и двое его пассажиров, 47 и 35 лет, с травмами были госпитализированы, — добавили в ведомстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В центре Волгограда ВАЗ врезался в магазин после столкновения с «Ауди»
Лавров: у РФ нет стопроцентного подтверждения гибели лидера ИГ
Путин рассказал о вмешательстве США в выборы президента в России
ЦБ снизил ключевую ставку до 9%
Социологи выяснили, какие телеканалы россияне смотрят чаще всего
Две трети россиян высказались за празднование Дня отца
На Камчатке объявлен красный код авиаопасности из-за вулкана
Группе Scooter грозят тюремным сроком из-за выступления в Крыму
Спорт
17 июня в России стартует Кубок конфедераций по футболу В России стартует Кубок конфедераций — 2017, который станет уже восьмым розыгрышем турнира, проводимого под эгидой ФИФА
Авто
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый Универсальный «бионический ключ», как его называют создатели, придуман, чтобы откручивать гайки любого размера
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию Немецкий актер Ларс Айдингер в недоумении по поводу скандала вокруг фильма Учителя
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь