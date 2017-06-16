В Волгограде произошло тройное ДТП: есть пострадавшие

Как сообщили VOLGOGRADRU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло 15 июня около в 15 часов в Дзержинском районе.

68-летний водитель «ВАЗ-2114», ехал по улице Исторической со стороны районного посёлка Городище. При повороте налево на улице Домостроителей он совершил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ, под управлением 47-летнего водителя. От столкновения ВАЗ отбросило на полосу движения, где он столкнулся с другим автомобилем ГАЗ, под управлением 46-летнего водителя.

— В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2114» и двое его пассажиров, 47 и 35 лет, с травмами были госпитализированы, — добавили в ведомстве.