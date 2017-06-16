Гособвинение просит 14,5 года особого режима для убийцы молодой девушки в Екатеринбурге

«Государственный обвинитель просил суд назначить Евгению Беляшу наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 2 года. Последнее слово назначено на понедельник на 19 июня 2017 года на 10 час., после чего суд удалится в совещательную комнату. Предварительно, в этот же день ожидаем оглашения приговора», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напоминаем, убийство произошло в ночь с 13 на 14 декабря 2016 года в ходе ссоры в одной из квартир на улице Металлургов. Подсудимый задушил молодую девушку из-за спора о возврате 20 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело своей жертвы в лес.