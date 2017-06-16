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13:57 (мск), источник: УралПолит.ру

Гособвинение просит 14,5 года особого режима для убийцы молодой девушки в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге завершается дело в отношении ранее судимого местного жителя Евгения Беляша, который задушил свою знакомую, а ее тело спрятал в лесу.

«Государственный обвинитель просил суд назначить Евгению Беляшу наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 2 года. Последнее слово назначено на понедельник на 19 июня 2017 года на 10 час., после чего суд удалится в совещательную комнату. Предварительно, в этот же день ожидаем оглашения приговора», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напоминаем, убийство произошло в ночь с 13 на 14 декабря 2016 года в ходе ссоры в одной из квартир на улице Металлургов. Подсудимый задушил молодую девушку из-за спора о возврате 20 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело своей жертвы в лес.

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