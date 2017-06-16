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13:55 (мск), источник: Интерфакс

СКР проверит действия полицейских при ДТП с гибелью якобы пьяного мальчика

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Следователи в Подмосковье досконально разберутся в объективности полицейского расследования гибели ребенка в Балашихе под колесами автомобиля, управляемого местной жительницей. Об этом сообщила официальный представитель следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«После передачи уголовного дела в наше производство следователи проверят действия сотрудников полиции как на месте аварии, так и при расследовании уголовного дела, возбужденного по этому факту», — сказала Петренко в пятницу «Интерфаксу».

Кроме этого, отметила она, будут проверены действия экспертов «и объективность их заключений при установлении состояния алкогольного опьянения у ребенка».

«Будет проведен комплекс повторных судебных экспертиз и другие следственные действия, направленные на объективное установление всех обстоятельств», — заявила представитель СК.

Она отметила, что следователи регионального главка уже приступили к проверке всех фактов. «Вопросов у нас возникло немало, среди них и то, как могло быть обнаружено такое количество алкоголя в крови шестилетнего ребенка. Все это и предстоит выяснить», — сказала Петренко, добавив, что руководство подмосковного управления ведомства уже встречается с родителями мальчика для выяснения всех их доводов.

Накануне пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила, что женщина-водитель, насмерть сбившая шестилетнего мальчика, якобы находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, отпущена под подписку о невыезде.

«В отношении водителя, сбившего ребенка в Балашихе 23 апреля, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть)», — говорилось в сообщении пресс-службы.

По версии полиции, 23 апреля в микрорайоне Павлино в Балашихе женщина сбила шестилетнего мальчика, он погиб. В МВД отмечают, что по результатам экспертизы установлено, что ребенок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщине предъявлено обвинение.

В пресс-службе добавили, что решается вопрос об эксгумации тела погибшего и проведения дополнительной судебно-медицинской и биологической экспертизы.

Позднее сенатор Елена Мизулина назвала абсурдной ситуацию вокруг этого инцидента.

«Я буду следить за развитием ситуации. Все, что происходит сейчас на наших глазах, — полнейший беспредел и абсурд! Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нем пытаются опорочить. Я не верю в то, что ребенок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребенка? Получается, что пьяного можно сбить?» — сказала Е. Мизулина.

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