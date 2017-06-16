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14:02 (мск), источник: Publika.md

На севере страны раскрыли преступную группировку наркоторговцев

Преступную группировку, которая специализировалась на торговле наркотиков, раскрыли на севере страны. В неё входили 10 человек. Двоих взяли с поличным при сбыте наркотических веществ.

Источник: Publika.md

Следователи установили, что наркотики продавали в фитнес клубе, в продуктовом магазине села Варвареука Флорештского района и в других общественных местах.

В ходе обысков в домах, офисах и автомобилях подозреваемых полиция обнаружила незаконно хранящееся оружие, в том числе два пневматических пистолета и гранату, а также почти два килограмма марихуаны, коноплю и деньги.

Шестерых подозреваемых задержали на 30 суток. Ещё четверо на время следствия будут на свободе. Виновным грозит до семи лет тюрьмы.

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