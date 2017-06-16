На севере страны раскрыли преступную группировку наркоторговцев

Следователи установили, что наркотики продавали в фитнес клубе, в продуктовом магазине села Варвареука Флорештского района и в других общественных местах.

В ходе обысков в домах, офисах и автомобилях подозреваемых полиция обнаружила незаконно хранящееся оружие, в том числе два пневматических пистолета и гранату, а также почти два килограмма марихуаны, коноплю и деньги.

Шестерых подозреваемых задержали на 30 суток. Ещё четверо на время следствия будут на свободе. Виновным грозит до семи лет тюрьмы.